Политика

Единороссы внесут в Госдуму поправки о врачебном осмотре по интернету при эпидемии

Группа единороссов в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, касающийся телемедицинских консультаций и лечения. Речь идет об отмене обязательного очного осмотра пациента при эпидемии, сообщает РБК со ссылкой на два источника в руководстве партии.

«Это позволит обезопасить врачей, контактирующих с заболевшими, и ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел», - сказал один из собеседников.



О необходимости развития телемедицинских консультаций говорил 19 февраля на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, совет подготовил поправки к закону «Об основах охраны здоровья», предусматривающие возможность проводить медосмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лекарства дистанционно, с помощью телемедицины. Это снизило бы нагрузку на медучреждения, особенно в периоды пика заболеваний, заявил тогда Андрей Турчак.

18 марта директор развития Фонда интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложил в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.

В письме говорилось, что возможность проводить диагностику и назначать лечение дистанционно может «существенно снизить поток» заболевших пациентов в больницах и благоприятно сказаться на эпидемиологической ситуации.

Также единороссы, по словам двух источников в руководстве партии, по поручению своего председателя Дмитрия Медведева готовят предложения о мерах дополнительной поддержки медиков, которые постоянно находятся в больницах и работают с пациентами с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

Одна из мер - направить волонтеров в помощь семьям таких медиков, уточнили оба собеседника издания. «Имеется в виду помощь по дому, транспортные услуги, доставка продуктов питания, товаров первой необходимости и другие возможные вопросы (которые могут возникнуть)», - сказал один из единороссов.

Кроме того, «Единая Россия» намерена обеспечить врачей медицинскими средствами защиты, на которые сегодня резко возрос спрос в больницах, пояснил второй источник в руководстве партии. Речь идет о масках и антисептиках, приобретение которых организовала «Единая Россия», добавил он.

Официально об этих и других мерах поддержки врачей, работающих с больными коронавирусом, единороссы объявят в ближайшее время, сказали оба источника.