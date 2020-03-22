Политика

Политтехнолог Петр Бычков покинул администрацию Псковской области

Петербургский политтехнолог Петр Бычков покинул политическую команду администрации Псковской области, сообщает приближенный к администрации региона телеграм-канал.

По данным телеграм-канала, бывший замначальника управления внутренней политики будет заниматься выборами в Санкт-Петербурге, а также созданием новой патриотической партии.

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Напомним, Петр Бычков занял пост заместителя начальника управления внутренней политики администрации Псковской области в конце 2019 года.

По информации петербургских СМИ, последние несколько лет Петр Бычков руководил петербургским «бэк-офисом» предпринимателя Евгения Пригожина, созданным для координации его африканских проектов. Российские – и петербургские в частности – политтехнологи работают в странах Африки: они проводят исследования, организуют избирательные кампании кандидатов, реализуют PR-проекты.

Петр Бычков - кандидат психологических наук. Участвовал в около 30 избирательных кампаниях на различных позициях. Имеет опыт организационной деятельности регионального масштаба, психологического сопровождения политиков, комплексной организации предвыборных кампаний.