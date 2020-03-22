Политика

Андрей Турчак прибавил четыре позиции в рейтинге сенаторов

Сенатор от Псковской области Андрей Турчак занял 5 место из 50-ти в медиарейтинге членов Совета Федерации РФ за февраль. Его подготовила компания «Медиалогия».

По сравнению с предыдущим месяцем он поднялся на 4 позиции. Его медиаиндекс составил 22 613,1. Как отмечают составители рейтинга, чем больше его значение, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.