Политика

Памфилова: Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию возможно в нескольких регионах, но не по всей стране

Дистанционное голосование по поправкам в Конституцию возможно в нескольких регионах, но не по всей стране. Об этом, как сообщает «Российская газета», заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии», - уточнила она.

По словам Памфиловой, инициативу по дистанционному голосованию должен проявить сам регион.

Ранее РБК со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю, сообщал, что голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы могут пройти в 2020 году в один день - 24 июня. Еще один близкий к Кремлю собеседник подтвердил, что в качестве основной даты для парада Победы рассматривается 24 июня.

По словам источника в Минобороны, проведение парада планируется в конце июня. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада Победы - 3 сентября. Источники добавили, что окончательное решение о дате проведения зависит от эпидемиологической ситуации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ с 22 апреля на неопределенную дату. Новая дата этого мероприятия «определяется отдельным указом президента Российской Федерации». На общероссийское голосование выносится один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Что касается парада Победы, то из-за коронавируса традиционные праздничные мероприятия были отменены. До этого российские ветераны попросили президента РФ Владимира Путина перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.

«Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш "Бессмертного полка", марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной, живой связи между поколениями», - заверил 9 мая президент.