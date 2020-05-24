Политика

Глава ВЦИОМ обвинил Bloomberg в «глупости или ангажированности»

Неверная трактовка редакцией Bloomberg данных ВЦИОМ об уровне доверия президенту Владимиру Путину в РФ может быть результатом глупости или ангажированности. Такое мнение ТАСС высказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он отметил, что никто из Bloomberg не связывался со ВЦИОМ по этому поводу. «У нас есть сайт. Туда заходят сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет, кто-то пишет правильно, кто-то - неправильно. Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность», - сказал Федоров.

Ранее российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg принести извинения за содержащуюся в материале агентства дезинформацию об уровне доверия Путину в РФ. Дипломаты пояснили, что в материале агентства «со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому показатели составляют 27%». При этом в посольстве отметили, что реальный уровень доверия составляет 67,9%.

Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным на его официальном сайте, рейтинги доверия и одобрения деятельности Путина в последние недели находятся в сформировавшихся коридорах значения. Так, рейтинг доверия на данный момент составляет 67-68%.