Политика

Более 1 миллиона избирателей примут участие в предварительном голосовании «Единой России»

1 млн 120 тысяч избирателей зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России». Из них в первые двое суток проголосовали 403 тысячи 590 человек, сообщает телеграм-канал партии.

«Во время проведения предварительного голосования у нас продолжается регистрация избирателей, и в среду, 27 мая, мы «перевалили» за миллион выборщиков. Это беспрецедентная цифра для нашей партии, да и пожалуй, в принципе, для процедуры электронного голосования», - сказал замсекретаря генсовета Единой России Сергей Перминов.