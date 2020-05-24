Политика

Владимир Жириновский: Дистанционное образование поможет тысячам людей

Дистанционное образование поможет тысячам людей, расширит возможности выбора и упростит переквалификацию, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

«Сегодня мы принимаем во втором чтении законопроект о статусе дистанционного образования. Я сам с этим сталкивался еще лет 15 назад, и тогда чиновники никак не хотели принять эту идею: "Да что это такое, какое-то дистанционное образование… Какие знания люди так получат? Сколько проблем будет?.." – говорили они», - написал политик.

Он признал, что с внедрением таких новшеств есть сложности. «Дистанционно на занятии трудно человека контролировать, за руку не возьмешь, к доске не вызовешь. Могут быть какие-то подсказки на экзамене. Но, тем не менее, за этим будущее, потому что будущее вообще за «цифрой» и за роботами. И те, кто сегодня сопротивляются, через 10 лет будут обижаться: "Ой, меня уволили, вместо меня взяли робота". Так ты уже сейчас думай, какую профессию осваивать, чтобы она была востребована! Думай, какие технологии развиваются, чтобы в 2030 году не кусать локти и не плакать», - заявил Владимир Жириновский.