Политика

«Дом Советов» с Александром Братчиковым. ВИДЕО

Сегодня, 27 мая, гостем очередного выпуска программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

Ведущий, главный редактор радиостанции Максим Костиков пригласил его на эфир в преддверии очередной сессии Псковской городской Думы, на которой Александр Братчиков отчитается перед депутатами о своей деятельности и деятельности администрации за год.

В рамках программы градоначальник рассказал о главных успехах и неудачах прошлого года, выполненных и невыполненных обещаниях, высказал мнение по поводу действующих мер поддержки населения в условиях действия ограничений по коронавирусу, озвучил перспективы организации развлечений в местах общего пользования на летний сезон и ответил на широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью Пскова.