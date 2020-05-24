Политика

В России есть правовые основания для использования электронного голосования - Центризбирком

Правовые основания для использования электронного голосования в России есть. Такое мнение озвучил заместитель руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии России Сергей Алешкин сказал в ходе онлайн-встречи с экспертами и политологами, посвященной ходу электронного предварительного голосования «Единой России». Об этом сообщает Telegram-канал партии.

«В существующем законодательстве касательно дистанционного голосования все основополагающие вещи изложены, и вопрос здесь скорее в технической реализации», - сказал Сергей Алешкин.