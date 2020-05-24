Антон Минаков: У нас слишком много депутатов

В Псковском областном Собрании слишком много депутатов, их количество можно сократить до 22-26 человек. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.
«В России очень развит штат чиновников, очень много средств тратится на содержание аппаратов правительства. У нас очевидно раздут аппарат губернатора и Псковского областного Собрания, например. Это бюджетные средства, которые можно было бы потратить на что-то более полезное, на улучшение жизни людей», - рассказал Антон Минаков.
По мнению Антона Минакова, Россия уже несколько столетий является страной чиновников, и с этим нужно что-то делать. «При этом, депутатами не должны быть актеры, танцоры или какие-то звезды, это должны быть юристы, экономисты, профессиональные кадры», - пояснил он.
Напомним, ранее федеральный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России, обосновав это тем, что мера позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах.