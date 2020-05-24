Политика

Антон Минаков: У нас слишком много депутатов

В Псковском областном Собрании слишком много депутатов, их количество можно сократить до 22-26 человек. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«В России очень развит штат чиновников, очень много средств тратится на содержание аппаратов правительства. У нас очевидно раздут аппарат губернатора и Псковского областного Собрания, например. Это бюджетные средства, которые можно было бы потратить на что-то более полезное, на улучшение жизни людей», - рассказал Антон Минаков.

«В Санкт-Петербурге, где проживает огромное количество людей, всего, по-моему, 54 депутата, а в Псковской области, где население всего 600 тысяч человек, - 44 депутата. Зачем столько? Это очень большое количество», - заявил депутат.

По мнению Антона Минакова, Россия уже несколько столетий является страной чиновников, и с этим нужно что-то делать. «При этом, депутатами не должны быть актеры, танцоры или какие-то звезды, это должны быть юристы, экономисты, профессиональные кадры», - пояснил он.

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Напомним, ранее федеральный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России, обосновав это тем, что мера позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах.