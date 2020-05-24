Политика

«Сообразим на троих» c Антоном Сергеевым. ВИДЕО

Сегодня, 28 мая, гостем очередного выпуска программы «Сообразим на троих» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

Постоянные ведущие Максим Костиков и Константин Калиниченко поспорили с ним о том, какие инструменты современной информационной пропаганды и влияния на общественное мнение являются наиболее действенными. Что является недопустимым в пропаганде, и есть ли в информационных войнах какие-то границы, которые нельзя переходить?

И кто сегодня побеждает в информационной войне: власть или оппозиция?