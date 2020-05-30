Политика

Псковские единороссы определяются с кандидатами в депутаты ОМСУ на сентябрьских выборах

Сегодня, 31 мая, в Псковской области проходит предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность главы Себежского района, в депутаты представительных органов Куньинского, Невельского и Себежского районов, в депутаты на дополнительных выборах в Собрания депутатов Новоржеского и Новосокольнического районов, кандидатов на выборах депутатов представительных органов 108 поселений, в числе которых 25 городских и 83 сельских.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на участие в предварительном голосовании по определению кандидатов для последующего выдвижения на сентябрьских выборах заявились более 1460 кандидатов.

Предварительное голосование в Псковской области проводится по четвертой модели, когда правом голосовать за кандидатов на предварительном голосовании наделены члены партии, включенные в утвержденные местными Организационными комитетами списки.

В этом году, в связи с пандемией, предварительное голосование проводится в новом формате – при соблюдении мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Выборщики голосуют в масках, соблюдается социальная дистанция.