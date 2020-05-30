Политика

За шесть дней в предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 900 тысяч избирателей

За шесть дней в предварительном голосовании партии «Единая Россия» приняли участие 914205 избирателей. Как сообщается в телеграм-канале партии, это 85,41% от подтвержденных для участия в процедуре пользователей.

«Мы не рассчитывали на такие показатели, когда принимали решение о проведении предварительного голосования полностью в онлайне, поскольку понимали, что этот формат во многом не привычен для большинства избирателей. Плюс в этом году кандидаты не могли полноценно вести агитацию из-за режима самоизоляции и соответственно в полной мере работать с избирателями. Результаты превзошли наши ожидания», - пояснил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Напомним, сегодня, 31 мая, в Псковской области проходит предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность главы Себежского района, в депутаты представительных органов Куньинского, Невельского и Себежского районов, в депутаты на дополнительных выборах в Собрания депутатов Новоржеского и Новосокольнического районов, кандидатов на выборах депутатов представительных органов 108 поселений, в числе которых 25 городских и 83 сельских.

Предварительное голосование в Псковской области проводится по четвертой модели, когда правом голосовать за кандидатов на предварительном голосовании наделены члены партии, включенные в утвержденные местными Организационными комитетами списки.

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В этом году, в связи с пандемией, предварительное голосование проводится в новом формате – при соблюдении мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Выборщики голосуют в масках, соблюдается социальная дистанция.

Предварительное голосование «Единой России» завершается 31 мая в полночь.