Политика

50 человек приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» в четырех волостях Великолукского района

Сегодня, 31 мая, 50 человек приняли участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты Собрания депутатов в четырех сельских поселениях Великолукского района: Переслегинской, Лычевской, Шелковской и Пореченской волостях. Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

Фото: «Наш путь»

Предварительное голосование проводится по четвертой модели, когда правом голосовать за кандидатов на предварительном голосовании наделены члены партии, включенные в утвержденные местными организационными комитетами списки.

В этом году, в связи с пандемией, предварительное голосование проводится в новом формате – при соблюдении мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Выборщики голосуют в масках, соблюдается социальная дистанция.

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Напомним, в воскресенье в Псковской области проходит предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность главы Себежского района, в депутаты представительных органов Куньинского, Невельского и Себежского районов, в депутаты на дополнительных выборах в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов, кандидатов на выборах депутатов представительных органов 108 поселений, в числе которых 25 городских и 83 сельских.