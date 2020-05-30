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Председатель новоржевского Собрания: Пусть Софья Пугачева видит, что не все депутаты согласны с ее работой

Сегодняшнее решение Собрания депутатов Новоржевского района о признании деятельности главы муниципалитета Софьи Пугачевой неудовлетворительной — некий знак для нее, что работать надо лучше. Такое мнение в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал председатель районного Собрания Александр Кузнецов, комментируя итоги 27-й сессии районного парламента.

«Работа Софьи Пугачевой за весь период ее избрания признана неудовлетворительной. Депутаты высказали свое мнение. Это их мнение, их позиция и с ней надо считаться», - отметил он, напомнив, что на мартовской сессии, по итогам отчета главы района о работе за 2019 год депутаты уже поднимали вопрос о признании ее деятельности неудовлетворительной. «Сегодня было принято процедурное решение, необходимое по регламенту», - пояснил председатель районного Собрания.

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Причины, по его словам, те же, что озвучивались ранее. Это ряд некомпетентных решений: потеря районом физкультурно-оздоровительного комплекса по вине администрации, ухудшение качества муниципальных дорог, новая кадровая политика Софьи Пугачевой и нежелание идти на контакт с районным Собранием депутатов и жителями.

«Пусть глава района видит, что не все депутаты согласны с ее деятельностью. Это некий знак для нее, что работать надо лучше», - подчеркнул Александр Кузнецов. При этом он добавил, что Собрание депутатов Новоржевского района готово к диалогу с Софьей Пугачевой и «ни в коем случае ее не отталкивает».

Ранее сообщалось, что сегодня, 1 июня, на 27-й сессии Собрания депутатов Новоржевского района принято решение о внесении поправки в направленный главой проект решения по вопросу об отчете главы района Софьи Пугачевой о деятельности за 2019 год. Согласно внесенной поправке, работа главы района была признана неудовлетворительной с даты вступления ее в должность. За принятие данной поправки проголосовали 12 депутатов, за проект решения в целом — 10. Тем самым районное собрание признало работу главы Новоржевского района за 2019 год со дня вступления ее в должность неудовлетворительной.

8 сентября 2019 года кандидат от «Яблока», домохозяйка, депутат районного Собрания Софья Пугачева победила на выборах главы Новоржевского района, набрав 45,95% (1662 голоса). Кандидат от «Единой России», заместитель главы муниципалитета Сергей Мезенцев (45,06%, 1630 голосов) занял второе место.