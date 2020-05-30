Политика

Дарья Козьякова: Мы сделали все, чтобы предварительное голосование «Единой России» прошло с соблюдением закона

«Мы сделали все возможное, чтобы предварительное голосование «Единой России» прошло в Псковской области с соблюдением закона», - сказала в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, секретарь Себежского местного отделения партии «Единая Россия» Дарья Козьякова.

«На протяжении последних лет мы применяли разные модели проведения предварительного голосования, в том числе организовывали очные площадки во всех городских и сельских поселениях, а в этом году пошли по другой модели. Предварительное голосование было организовано путем открытия одного избирательного участка, и мы туда приглашали только членов нашей партии, - пояснила она. - В условиях непростой эпидемиологической обстановки люди стараются минимизировать любые посещения и свои контакты, тем не менее, у нас был организован процесс с разбивкой по времени, с соблюдением социальной станции и мер предосторожности». Представители «Единой России», по словам Дарьи Козьяковой, с пониманием отнеслись к ситуации и соблюдали все необходимые условия.

«Понятно, что было бы легче определить кандидатов для участия в выборах прямым назначением, но все уже привыкли к проведению предварительного голосования и относятся к этому как к составляющей процесса, которую нужно организовать и пройти», - добавила она.

Дарья Козьякова также рассказала о некоторых деталях, связанных с подготовкой к предварительному голосованию. «Когда идет подбор кандидатов, люди себя по-разному ведут. Некоторые начинают «хромать» уже на простой стадии подготовки документов. Зачастую мы на подготовительной стадии видим, с кем нам по пути, а с кем мы, наверное, не сможем работать. Плюс зачастую, если брать районные Собрания, кандидатурный список побольше. Больше людей хочет участвовать в выборах, и мы уже из их списка не самостоятельно выбираем, кто нравится, а приходим к выбору кандидатур путем прямого голосования, что добавляет взвешенности нашему решению», - рассказала депутат.

Дарья Козьякова также добавила, что в этом году привычных дебатов в рамках предварительного голосования не было из-за коронавируса, поэтому в большей степени процесс перешел «на площадку соцсетей и личных общений».

«У нас в этом году самая масштабная кампания в Псковской области, и в существующих условиях мы сделали все возможное, чтобы соблюсти все требования с точки зрения законодательства и учесть мнение людей», - заключила секретарь Себежского местного отделения партии «Единая Россия».