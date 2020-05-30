Политика

Петр Алексеенко: КПРФ планирует закрыть не менее 50% вакансий на предстоящих выборах

Не менее 50% вакансий планируют закрыть в региональном отделении КПРФ на предстоящих в сентябре выборах. Об этом в разговоре с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове заявил первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.

«Мы готовимся к выборам уже с прошлого года, с момента, когда было объявлено, где они будут проходить. Сейчас подбираем кандидатов, работаем с ними, смотрим, кто из них как работал раньше. В связи со сложившейся обстановкой, работа идет не так активно, ведь контакты ограничены. Тем не менее списки готовим, настраиваем наши местные отделения», - рассказал Петр Алексеенко.

Региональный лидер коммунистов пояснил, что на выборах представлен большой объем мандатов. «Мы постараемся охватить как можно больше округов, чтобы было как можно больше членов партии и сторонников. Для нас это будет подспорье по прохождению муниципального фильтра на выборы губернатора», - пояснил Петр Алексеенко.

«Мы не считаем, что оппозиционные партии - наши противники. Нам бы очень хотелось, чтоб не было засилья «Единой России», у них там в основном бюджетники - учителя, социальные работники. Мы хотим, чтоб депутаты были представлены более разнообразно, чтобы была нормальная здоровая конкуренция. Мы уверены, что будут применять и административный ресурс, мы уже сталкиваемся с тем, что на нашего кандидата выходят напрямую и разговаривают с ним, пытаются переманить», - заявил лидер коммунистов.

Он пояснил, что даже если массовые мероприятия будут все еще запрещены в агитационный период, личные встречи в любом случае состоятся. «Мы будем ходить от дома к дому, от квартиры к квартире, как раньше ходили», - заключил Петр Алексеенко.