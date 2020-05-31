Политика

Координатор реготделения ЛДПР: У нас практически сформирован список кандидатов на предстоящие выборы

Несмотря на ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, в Псковском региональном отделении ЛДПР практически сформирован список кандидатов для участия в предстоящих осенью выборах. Об этом с беседе с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артем Васильев.

«Несмотря на ограничительные меры, работа ведется, практически весь список кандидатов сформирован, остались только некоторые проблемные районы. В подготовке к единому дню голосования мы стараемся придерживаться установленного графика, рассчитываем, что выборы будут в сентябре. Сейчас собирается информация со всех районов. Конечно, в условиях пандемии это делать немножко сложно, ведь запрещена раздача газет, атрибутики, собрания, встречи», - рассказал Артем Васильев.

Координатор реготделения ЛДПР пояснил, что на предстоящих выборах очень большое число вакансий, поэтому кандидаты будут из разных возрастных групп. «Мы всегда стараемся закрывать 100% вакансий. К сожалению, как показывает практика, это не всегда получается. Это самые близкие к народу кандидаты, многие считают эти выборы не самыми значимыми, но когда будет переизбираться губернатор, эти люди станут решающим звеном в цепочке губернаторской кампании», - заключил Артем Васильев.