Политика

Результаты работы прошлого года и проблемы обсудили депутаты-единороссы на встрече с губернатором

В преддверии ежегодного отчёта о деятельности исполнительной власти на сессии областного Собрания депутатские фракции встретились с губернатором. Серию консультаций главы региона с парламентариями открыл разговор с единороссами.

В связи с эпидемиологической ситуацией традиционный формат общения был изменён: в зале заседаний Собрания, куда пришёл Михаил Ведерников, присутствовали спикер регионального парламента Собрания Александр Котов, его заместители Виктор Антонов, Борис Полозов, Юрий Сорокин, Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, депутаты Алексей Севастьянов¸ Анатолий Тиханов и Марина Борисенкова, остальные члены фракции «Единая Россия» и приглашённые к обсуждению вице-губернаторы участвовали в работе посредством видеоконференцсвязи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Руководитель фракции, первый вице-спикер Виктор Антонов, убедившись, что работающие удаленно коллеги могут видеть и слышать все, что происходит в зале, передал слово для выступления губернатору.

«Я хочу начать со слов благодарности в целом фракции «Единая Россия», и в адрес каждого из вас за честную, эффективную, результативную работу, которая у нас с вами сложилась в 2019 году. Это позволило региону участвовать практически во всех федеральных программах, по ряду из которых мы вышли на самую высокую динамику реализации в стране, в частности по работе с Фондом содействия реформированию ЖКХ», - сказал Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что такие показатели позволили оперативно получать федеральные средства и, самое главное, эффективно использовать их в интересах жителей области.

«В течение всего прошлого года мы работали над увеличением доходной части бюджета: если при рассмотрении бюджета в первом чтении мы говорили о 32,3 млрд рублей, то к концу года бюджет Псковской области вырос до 41 млрд рублей», - привёл цифры губернатор.

В своем выступлении Михаил Ведерников кратко остановился на достигнутых результатах: рост промышленности составил 5 процентов, сельского хозяйства – 18 процентов, впервые за десятилетие построена школа в районном центре, открыт перинатальный центр в Пскове, установлено 26 мобильных ФАПов, в систему здравоохранения в целом инвестировано 1,4 млрд рублей.

«Ситуация с COVID-19 показывает, что тема медицины будет еще долго находиться в нашем фокусе, как одно из самых проблемных и требующих постоянного внимания направлений, но, тем не менее, шаги в этом направлении делаются, и они значительные. Если работа будет правильно организована, то совокупность этих шагов позволит нам постепенно вывести оказание медицинской помощи на совершенно другой уровень», - подчеркнул губернатор.

Говоря о перспективах, Михаил Ведерников проинформировал депутатов о строительстве в регионе новой областной инфекционной больницы – принципиальная поддержка по этому вопросу получена на уровне президента. По словам губернатора, основной комплекс зданий расположится в Пскове либо в Псковском районе, филиал будет открыт в Новосокольниках – рассматриваются варианты приспособления под инфекционное отделение помещений бывшей железнодорожной больницы, либо строительства нового модульного здания.

Также Михаил Ведерников отметил тенденцию роста объёмов дорожного фонда – за последние три года финансирование увеличилось втрое, превысив 7 млрд рублей, улучшилось качество ремонтных работ. «Недавно проверяли выполненные работы – сердце радуется, - признался губернатор. – Ливневка сделана с соблюдением всех норм, использованы современные технологии, по качеству претензий нет».

Кроме того, глава региона остановился на ряде проблем, которые ранее озвучивали единороссы. В частности, себежский депутат Дарья Козьякова спрашивала о непогашенных долгах регионального оператора по обращению с ТКО перед субподрядчиками. По словам губернатора, проблема остаётся, но решается. «Пока шёл к вам на встречу, пришла смска по Великим Лукам – часть средств выплачена, остальной долг регоператор погасит в течение года, - поделился оперативной информацией Михаил Ведерников. – Общий долг на конец марта составлял 226 млн рублей, а на сегодняшний день – уже 128 млн рублей».

Проблемой незаконной вырубки леса, которую поднимал депутат из Новоржевского района Вадим Афанасьев, исполнительная власть, по словам губернатора, также занимается – создана специальная комиссия, по результатам её работы возбуждено четыре уголовных дела, но, как отметил губернатор, вопрос требует законодательного регулирования на федеральном уровне.

Михаил Ведерников предложил парламентариям совместно со специалистами администрации подготовить соответствующую законодательную инициативу и направить документ в Госдуму.

В завершение выступления губернатор еще раз отметил консолидированные действия законодательной и исполнительной власти.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ещё больше сплотила и укрепила нашу команду. Это позволило оперативно отработать и принять важные системные решения по поддержке бизнеса и граждан», - сказал Михаил Ведерников. Губернатор поблагодарил «Единую Россию», напомнив, что партия «подставила плечо» и направила в регион медицинские маски, когда они были жизненно необходимы, и сказал спасибо персонально: Александру Котову – за постоянную искреннюю включённость в работу, Юрию Сорокину – за оперативное перепрофилирование производства для выпуска средств индивидуальной защиты и Виктору Антонову – за помощь в поставке в регион комплекта оборудования для тестирования на коронавирусную инфекцию. «Если бы не личное участие Виктора Васильевича, мы бы остались без этого аппарата», - сказал Михаил Ведерников.

«Даже из такого короткого выступления губернатора видно, какая огромная работа проведена, - оценил деятельность администрации и лично губернатора председатель Собрания Александр Котов. – Действительно, бюджет за год увеличился на треть – такой динамики роста доходов по отношению к начальным параметрам не было никогда. Это позволило вести работу не только по «затыканию дыр» и решению текущих проблем, которых всегда хватает, а именно по развитию региона».

Спикер регионального парламента отметил, что общение с губернатором депутаты рассматривают, как повод обозначить насущные проблемы для их дальнейшего совместного решения, и озвучил ряд предложений.

Так, Александр Котов напомнил о необходимости наряду с ремонтом асфальтовых дорог приводить в нормативное состояние дороги с песчано-гравийным покрытием: «Большинство дорог в сельской местности именно такие – по ним возят школьников, и они в таком ужасном состоянии, что обычного грейдирования уже недостаточно. Я говорю об этом на примере своего округа, но ситуация типична для всей области».

Следующее предложение спикера прозвучало в контексте предстоящего сессионного рассмотрения нового проекта зон охраны церкви Жён мироносиц в Пскове. Александр Котов предложил губернатору проработать вопрос о возможности внесения изменений в проект зон охраны ансамбля псковского Кремля, которые снимут чрезмерные ограничения ведения хозяйственной деятельности в парковых зонах. «Действующие запреты не позволяют предпринимателям работать на законных основаниях, и люди, гуляя в парке, не могут воспользоваться востребованными услугами», - напомнил председатель областного Собрания депутатов.

Еще один вопрос, с которым спикер регионального парламента обратился к губернатору, касался строительства контейнерных площадок. Признавая, что возможности бюджета в связи с коронаврусной инфекцией ограничены, Александр Котов всё же предложил оказать муниципалитетам финансовую помощь, чтобы они смогли привести места сбора мусора в цивилизованный вид.

Михаил Ведерников тезисно прокомментировал каждое предложение руководителя законодательного органа: «По ремонту дорог – обязательно проработаем этот вопрос. По охранным зонам – согласен и уже обсуждал это с главой администрации Александром Братчиковым, жду от него предложений., По контейнерным площадкам – видим, что районам в одиночку не потянуть, будем помогать».

В ходе дальнейшего общения с депутатами самой многочисленной фракции губернатор «взял на карандаш» ещё ряд обращений. Борис Полозов предложил включить в перспективную программу газификации приграничные районы области. Инициативу глава региона поддержал.

Дарья Козьякова задала два вопроса. Первый – о капитальном ремонте спортивного зала в посёлке Идрица. По словам первого вице-губернатора Веры Емельяновой, заявка подавалась в министерство спорта, но соответствующая программа пока не утверждена. «Будем пытаться в следующем году», - заверила она. Губернатор попросил держать вопрос на контроле.

Также Дарья Козьякова обратила внимание на проблему обеспечения населения сжиженным газом в болонах – по поручению главы региона к 15 июня вице-губернатор Василий Осипов представит пакет предложений по решению озвученной проблемы.

Марина Борисенкова рассказала губернатору о проблеме, с которой столкнулись люди с ограниченными возможностями: из-за отмены льготных проездных билетов для лиц из группы риска инвалиды, которым необходимо добраться до места планового лечения, вынуждены покупать билет в общественном транспорте по полной стоимости.

«Льготный проезд для пожилых людей отменён, потому что им необходимо находиться на изоляции для сохранения жизни и здоровья, но индивидуальные случаи, в том числе и в отношении инвалидов, решаются комитетом по транспорту и дорожному хозяйству», - разъяснил ситуацию профильный вице-губернатор Василий Осипов. «Организуйте эту работу в заявительном порядке максимально доступно и дистанционно без участия людей», - дал поручение губернатор.

В завершение встречи Михаил Ведерников еще раз поблагодарил депутатов за совместную работу.