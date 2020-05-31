Политика

О мерах по борьбе с коронавирусом спросили псковские либерал-демократы у губернатора

Депутаты фракции «ЛДПР» обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым ситуацию с распространением в регионе коронавирусной инфекции – с этого вопроса началась встреча парламентариев с главой региона, традиционно предваряющая ежегодный годовой отчет о деятельности исполнительной власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

По просьбе руководителя фракции Антона Минакова, глава региона рассказал о дополнительных мерах, предпринимаемых для сдерживания роста заболеваемости в регионе.

«Количество заболевших увеличивается, и это медицинский факт, но нужно понимать, почему это происходит. Во-первых, кратно увеличилось количество тестируемых на коронавирус, а чем больше мы тестируем, тем больше выявляем. Во-вторых, так называемые «свечки» связаны с майскими праздниками и массовым пребыванием людей на улице и в общественных местах не всегда, к сожалению, с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор выразил надежду на сознательность жителей области, чтобы не пришлось вводить новые ограничительные меры, которые негативно отразятся на экономике региона. Борьба с коронавирусом, по словам Михаила Ведерникова, уже обошлась региону в 1,5 млрд рублей. «К концу года затраты с учётом выпадающих доходов по нашим оценкам составят около 6 млрд рублей, и конечно, это скажется на темпах реализации уже начатых проектов», - сказал глава региона.

Губернатор подтвердил, что в регион приехали московские врачи – с такой просьбой Михаил Ведерников обращался к президенту в связи с увеличившейся нагрузкой на псковских медиков. «Для нас это хорошая серьёзная поддержка», - заключил губернатор.

В продолжение разговора депутат Сергей Литвиненко поинтересовался, разрабатывается ли план по поддержке инвестиционного климата в регионе, который позволит выжить региональному бизнесу и сохранить объём инвестиций.

«Мы одними из первых разрешили работу предприятиям, и здесь нужно сказать спасибо их руководителям, потому что они оказались очень дисциплинированными и показали пример, как необходимо работать с соблюдением ограничительных мер», - отметил губернатор. Михаил Ведерников рассказал о принятом плане по поддержке экономики, о пакете налоговых льгот, о еженедельных встречах с представителями бизнеса, а также о проработке дополнительных мер по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

В завершение встречи руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поблагодарил губернатора за открытый диалог со всеми фракциями регионального парламента независимо от политических позиций.