Политика

Петр Алексеенко: Мы получили ответы на вопросы, которые озвучили администрации области

«Мы получили ответы на вопросы, которые озвучивали администрации Псковской области», - сообщил руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, комментируя итоги сегодняшней встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с фракцией коммунистов.

Смотрите также Обеспечение сельских жителей чистой водой и лекарствами обсудили коммунисты с Михаилом Ведерниковым

«Если говорить о самой встрече, мы заранее готовились. Были сформулированы вопросы, с которыми к нам наиболее часто обращались избиратели. Мы видим, что администрация области тоже подготовилась, дала нам всю информацию», - прокомментировал он.

Тем не менее, отметил Петр Алексеенко, «главная задача каждого руководителя, депутатов — это сохранение населения и повышение его благосостояния, создание новых рабочих мест и новых производств». «В этом направлении работа проводится. С учетом обращений в федеральные органы власти мы получаем определенную помощь, в том числе по медицинским вопросам. На это нацелена и работа администрации, и работа областного Собрания», - заключил депутат.