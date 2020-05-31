Политика

Виктор Антонов: Только слаженная работа всех ветвей власти убережет население от последствий кризиса

Сегодняшний неожиданный и печальный кризис из-за коронавируса показывает, что только сплоченная работа всех ветвей власти может уберечь население от печальных последствий. Такое мнение высказал руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Антонов, комментируя итоги встречи с губернатором.

«Встреча с губернатором стала уже традиционной. Нужно отдать должное, наша фракция «Единой России» очень часто встречается с губернатором. Мы видим, что работы сделано очень много. Нужно отдать должное за то, что сложились отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти. Доступность и открытость и губернатора, и администрации - это здорово. Только общими усилиями можно сделать хорошее дело», - заявил Виктор Антонов.

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Он также отметил, что на встрече депутаты-представители фракции «Единой России» услышали основные выжимки из отчета губернатора о работе за прошедший год, который будет представлен в полном объеме завтра, 2 июня, на сессии депутатов Псковского областного Собрания.