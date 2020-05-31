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Политика

Антон Минаков: Встречи губернатора с депутатским корпусом необходимы

01.06.2020 15:45|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области сложилась непростая ситуация с количеством зараженных коронавирусом,  с малым и средним бизнесом. «На данный момент нужно забыть о недопонимании, всем сплотиться и решать вопросы», - такое мнение высказал лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков по итогам встречи депутатов с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. 

По его мнению, встречи губернатора с депутатским корпусом необходимы, тем более в сложившейся ситуации с распространением коронавируса.

«Сегодня мы задали вопросы по мерам поддержки малого и среднего бизнеса, по мерам противодействия распространению коронавируса, мы получили исчерпывающие ответы, и хотелось бы поблагодарить администрацию и губернатора за то, что продолжается конструктивная работа, когда мы можем встречаться задавать вопросы, получать на них ответы и доносить информацию до наших избирателей», - заявил Антон Минаков.

Теги: #губернатор #депутат #ЛДПР
Источник: Псковская Лента Новостей
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