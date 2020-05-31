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Политика

Фракция «Справедливая Россия» в областном Собрании высоко оценила открытость власти

01.06.2020 16:33|ПсковКомментариев: 0

Фракция «Справедливая Россия» поддержит отчёт о деятельности администрации области в 2019 году – это заявление руководитель депутатского объединения  Наталья Тудакова сделала по итогам встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым, который 2 июня выступит на сессии областного Собрания с ежегодным докладом.

«Сегодня на встрече глава региона кратко озвучил результаты деятельности, и мы очень высоко оцениваем очень сложную, и наш взгляд, эффективную и грамотную работу руководителя исполнительной власти нашей области. Я думаю, каждому жителю региона видны её положительные результаты, которые сказываются на нашей жизни: у нас есть возможность водить детей в новые школы и детские сады, на селе появляются новые ФАПы – идет работа по исправлению ошибок оптимизации и восстановлению системы здравоохранения и образования», - сказала Наталья Тудакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции отметила открытость власти. «Нам импонирует, что власть открыта, и эффективное взаимодействие выстроено не только с разными фракциями областного Собрания, но и с общественными организациями, с политическими силами региона и каждым жителем региона, который в режиме онлайн может наблюдать за ходом совещаний и влиять на региональную повестку», - подчеркнула парламентарий.

Пользуясь возможностью прямого общения с главой региона, справедливороссы  задали Михаилу Ведерникову точечные вопросы.

«Насколько Псковский онкологический диспансер сейчас оснащён медицинским оборудованием и кадрами? Что ещё нужно сделать, чтобы он работал как центр, чтобы онкобольным не приходилось ходить за рецептами в поликлиники?» - спросила Наталья Тудакова.

Отвечая на поставленный вопрос, губернатор назвал укомплектованность оборудованием онкодиспансера высокой: «Спасибо Андрею Турчаку за ту работу, которая была проделана, президенту за оказанную поддержку – это было абсолютно необходимое решение для Псковской области. Однако на сегодняшний день вынужден констатировать, что по прямому назначению онкодиспансер на все 100 процентов не работает».

По словам главы региона, это стало главной причиной смены руководителя медицинского учреждения. «Из соседней Новгородской области приехал хороший специалист, сейчас вникает, ему поставлена задача в ближайшее время представить своё видение организации работы онкодиспансера», - резюмировал Михаил Ведерников.

Следующая точечная проблема, которую подняли депутаты – борьба с борщевиком. Вопрос по поручению губернатора прокомментировала вице-губернатор Нинель Салагаева: «На федеральном уровне ранее была отдельная программа по борьбе с борщевиком, но её нет уже много лет. У нас в регионе в областном бюджете предусмотрены средства на компенсацию тех затрат, которые несут муниципальные образования. Поскольку это их прямые полномочия». По словам вице-губернатора, принимаемые меры недостаточны, но они ограничены финансовыми возможностями бюджета.

В ходе разговора с главой региона также были затронуты вопросы ремонта дорожной сети и поддержки регионального бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, речь шла о включении предприятия «Евро-Керамика Печоры» в федеральный список системообразующих предприятий и о налоговых льготах для предпринимателей.

Теги: #псковское областное собрание #Справедливая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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