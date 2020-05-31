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Политика

Коронавирус-праймериз, или Политика в нитриловых перчатках

01.06.2020 19:36|ПсковКомментариев: 0

Актуальный политический комментарий дня будет посвящен прошедшему предварительному голосованию «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Псковские «медведи» выходят на старт масштабной избирательной кампании, которая станет первой для руководителя регионального отделения партии Александра Козловского, возглавившего организацию в конце прошлого года. Забег в муниципалитетах с «призовым фондом» в тысячу с лишним депутатских мандатов обещает быть непростым, напряженным, на ход и результаты выборов-2020 может серьезно повлиять множество факторов, включая изменение общественных настроений и социально-экономической ситуации, процесс обсуждения и принятия поправок в Конституцию (как стало известно сегодня, голосование может пройти 1 июля) и другие. Разумеется, многое будет зависеть от качеств самих кандидатов, которых партия отбирала 31 мая.

В иной ситуации факт проведения ежегодной процедуры предварительного голосования воспринимался бы нами как нечто само собой разумеющееся.

Но сейчас в этом видится не только начало активной фазы подготовки к выборам, но и возвращение из коронавирусного периода в более-менее привычный режим.

Как раньше отреагировали бы на новость о прошедшем голосовании? Сказали бы: лет десять уже единороссы организуют по весне эти свои праймериз — и что? Граждан, так или иначе вовлеченных в политическую жизнь, интересовали бы фамилии победителей, сенсации, скандалы и всякие занятные междусобойчики (если такие, конечно, случились бы). Ну еще привычно поговорили бы на тему того, что всё тут предсказуемо - и партийную поддержку по итогам предварительного голосования (ПГ) получают в основном те, кто уже согласован в кабинетах власти.

Наверное, так было бы и в этот раз. Но — коронавирус! Карантин. Ограничительные меры. Отмена всего и вся по всему миру. Олимпиады и глобальные экономические форумы на раз отменяют, а тут — всего лишь партийная процедура. Это я к тому, что реши организаторы в этот раз сделать паузу — вряд ли кто-то бросил бы в них камень. Не говоря о том, что многие вообще не заметили бы отсутствия в политическом календаре этого события. Не провели — и не провели, не до этого сейчас, когда вся привычная повестка снесена коронавирусом. Тем не менее в «Единой России» решили сохранить многолетнюю традицию и провести предварительное голосование даже в этих форс-мажорных условиях. Правда, со значительными изменениями.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак: Фактическая явка при проведении предварительного голосования составила 4,65 процента от общего количества избирателей, которые будут иметь право проголосовать 13 сентября. 

И если в комментариях федеральных партийных боссов и политологов сегодня звучат в основном слова о преимуществах использованного формата интернет-голосования (благодаря чему, по словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, дистанционно в ПГ поучаствовало 960 тысяч наших сограждан по всей стране), то в Псковской области голосование, с одной стороны, было более привычным, а с другой — тоже отличалось от стандартного. Начиная с того, что участники процедуры соблюдали социальную дистанцию, голосовали в масках и нитриловых перчатках (отчего на память приходит известный афоризм о «политике в белых перчатках»), и заканчивая методом отбора кандидатов. Как объясняют в партии, предварительное голосование проходило по так называемой «четвертой модели», то есть право выбрать кандидатов получили члены партии, включенные в утвержденные местными оргкомитетами списки.

«Четвертая модель часто применяется как вариант для голосования, когда выборщики определяются из членов партии. В Псковской области в этом голосовании приняли участие 96% выборщиков», - пояснил Псковской Ленте Новостей руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Карпов. По его словам, всё прошло на достаточно высоком организационном уровне, с использованием средств индивидуальной защиты.

На участие в предварительном голосовании «Единой России» в Псковской области заявились более 1460 кандидатов.

Итоги предварительного голосования будут подведены в течение этой недели. После того, как местные отделения партии представят списки, президиум регионального политсовета окончательно утвердит результаты ПГ. Список победителей составит более тысячи человек. Такое огромное количество потенциальных кандидатов объясняется тем, что, во-первых, «Единая Россия» собирается выставить кандидатов на всех 100% выборов, а, во вторых, масштабностью грядущей муниципальной кампании. Напомню, что в регионе предстоит избрать главу Себежского района, депутатов ряда районных собраний, а также представительных органов МСУ в городских и сельских поселениях. Всего на кону — более 1150 мандатов.

Для секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского выборы-2020 станут серьезным испытанием

Напомню, что для региональных отделений ведущих российских партий эти кампании важны еще и тем, что формируется депутатский корпус — основа т. н. «муниципального фильтра» на следующих губернаторских выборах. То есть те политические объединения, которые заинтересованы в регистрации своего кандидата без поддержки другой партии, должны озаботиться проведением в органы местного самоуправления своих людей.

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Первыми со своими кандидатами на выборы определилась «Единая Россия». Партия выходит на старт кампании, которая должна будет дать ответ на вопрос, извлекли ли псковские единороссы уроки из не самой успешной кампании-2019, готовы ли они соответствовать абсолютно новым вызовам в условиях, когда рейтинги власти на всех уровнях падают. Впрочем, есть и факторы, которые способны позитивно повлиять на результаты ЕР. Помимо прочего, к их числу политологи относят и конституционную реформу. Как уже неоднократно отмечено, инициированный президентом процесс внесения поправок в Основной закон может сыграть на руку именно единороссам — членам «партии Путина» и проводникам его курса на протяжение двух десятилетий. Как мы уже отмечали ранее, партия встроена в этот процесс - и это может дать определенный электоральный эффект.

Уже в ближайшие дни «Единая Россия» представит список тех, кто примут участие в выборах 13 сентября, или в другой день, если дата будет изменена — кто ж теперь может быть в чем-то наверняка уверен. Так или иначе, единороссы свой ход сделали. Теперь очередь за другими партиями, ни одна из которых, кстати, свои праймериз так и не проводит. И коронавирус тут ни при чем.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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