Политика

Заявление реготделения партии «Яблоко» по ситуации в Новоржеве и Пустошке

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступило заявление регионального отделения партии «Яблоко», подписанное его председателем Львом Шлосбергом. Приводим текст заявления полностью:

«1 июня 2020 года депутаты Собрания депутатов Новоржевского района со второй попытки дали «неудовлетворительную оценку» деятельности главы Новоржевского района, члена партии «Яблоко» Софьи Пугачевой, успешно избранной в сентябре 2019 года, «с момента её вступления в должность».

Ранее, 18 мая, аналогичную «оценку» дали депутаты Собрания депутатов Пустошкинского района деятельности главы Пустошкинского района, члена партии «Яблоко» Светланы Васильковой, также победившей в сентябре 2019 года кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия».

Бюро Псковского регионального отделения партии «Яблоко» считает, что оба решения приняты с грубейшими юридическими нарушениями, вне установленных правовых процедур и по сути являются исключительно политическими.

Не только правовых, но и фактических оснований для принятия этих решений нет. Отмечаем, что по итогам 2019 года деятельность администраций районов, которыми избранные главы руководят на принципах единоначалия, признана удовлетворительной. Оценка деятельности глав муниципальных образований за период менее года не предусмотрена законодательством.

Оба решения приняты большинством в один голос депутатами от «Единой России». Оба решения сформулированы и документально подготовлены в Пскове. Оба решения провоцируют обострение отношений и между лидерами местных сообществ, и между рядовыми жителями районов.

Эти решения является местью властей Псковской области за поражения «кандидатов власти» на выборах – местью как самим победившим политикам, так и рядовым избирателям, проголосовавшим за альтернативу действующей власти. Цель этих решений – «наказать» несогласных с политикой и самой властью «Единой России».

Эти решения отражают отказ «Единой России» признать политическую реальность, её полную неготовность к диалогу, органическую неспособность жить и работать в условиях многопартийности. Проиграв выборы, «Единая Россия» решила не провести работу над своими ошибками, а не допустить нормальную созидательную работу избранных лидеров, по сути дела решила взорвать гражданский мир в районах.

По инициативе «Единой России» в Псковской области начался очередной виток политической конфронтации, который отражает слабость региональной власти, её страх перед потерей общественного уважения и влияния. Стабильность общества держится не на власти одной партии, а на политическом многообразии и свободе выбора.

Особенное отвращение вызывает кампания лжи и дискредитации в отношении честных политиков, получивших доверие избирателей, подрядчиками в которой выступают средства массовой информации, бесстыдно заявляющие о своей независимости от властей.

Всю политическую ответственность за агрессивную атаку на глав районов, избранных прямым голосованием граждан, и разрушение общественной стабильности в регионе несёт губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Без его одобрения такого рода кампании невозможны.

Партия «Яблоко» предпринимает все необходимые действия для защиты выдвинутых партией и поддержанных обществом глав районов и защиты таким образом права избирателей Псковской области и всей России на политический выбор».