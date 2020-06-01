Политика

Александр Козловский: Расслабляться некогда, мы продолжаем работать

Формат предварительного голосования был непривычным, однако в этом году приняты все меры, чтобы обезопасить людей. Об этом сегодня, 2 июня, на пресс-брифинге заявил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Обычно у нас проходят дебаты, большие встречи с избирателями. Процесс предварительного голосования прошел организовано. Явка была высокая, практически везде проголосовали 100% выборщиков», - рассказал Александр Козловский.

«Я желаю всем нам победы на выборах. Сейчас состоится выдвижение, оформление документов, это тоже серьезная работа, с которой мы справимся. Поздравляю всех, кто возглавил списки и сейчас являются основными кандидатами, но, расслабляться некогда, мы продолжаем работать», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России».