Политика

Владимир Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован во вторник, 2 июня, на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания.

В тексте говорится, что Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, которое способно спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные. Применение ядерного оружия является крайней вынужденной мерой, подчеркивается в указе.

Отмечается, что политика государства в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, но ее основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, пишут «Известия».

Основными опасностями для России названы: наличие у стран ядерного и других видов оружия массового поражения; развертывание в других странах наступательных вооружений; размещение средств ПРО и ударных систем в космосе; наращивание сил общего назначения у границ России; неконтролируемое распространение ядерного оружия; размещение ядерного оружия на территории неядерных государств.

Сдерживание направлено на то, чтобы потенциальный противник знал о неотвратимости возмездия за агрессию против России и ее союзников, пишет RT.

При этом Россия оставляет за собой право на ядерный удар либо в ответ на аналогичную атаку, либо в случае угрозы существованию государства, а также намерена осуществлять ядерное сдерживание в отношении стран и коалиций, считающих ее потенциальным противником и обладающих ядерным потенциалом.