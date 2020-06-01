Политика

Александр Козловский: Определение кандидата на выборы через предварительное голосование — самое оптимальное решение

Определение кандидата для последующего выдвижения на выборы через предварительное голосование — самое оптимальное решение на сегодняшний день. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он отметил, что положительный момент предварительного голосования заключается в возможности познакомиться с кандидатом заранее, граждане могут уже на начальной стадии отдавать голоса за того или иного кандидата.

«От этой модели мы отказываться не будем», - подчеркнул депутат. Кроме того, в ходе беседы гость студии напомнил, что внутрипартийное предварительное голосование «Единой России» традиционно проходит весной. «Мы - единственная партия, которая таким форматом выдвигает кандидатов для основных выборов, которые проходят осенью, в единый день голосования», - заявил Александр Козловский.

Напомним, 31 мая в Псковской области состоялось предварительное голосование по определению кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность главы Себежского района, в депутаты представительных органов Куньинского, Невельского и Себежского районов, в депутаты на довыборах в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов, кандидатов на выборах депутатов представительных органов 108 поселений, в числе которых 25 городских и 83 сельских.

На участие в предварительном голосовании заявились более 1460 кандидатов.