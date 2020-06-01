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Политика

Михаил Ведерников улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов

05.06.2020 19:01|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поднялся на восемь позиций в рейтинге влияния глав субъектов РФ. В пятницу, 5 июня, результаты очередного исследования «Российские регионы и региональная политика в мае 2020 года» представило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Если по итогам апреля псковский губернатор был 37-м, то в свежем рейтинге он занял 29-е место. Средний балл Михаила Ведерникова — 5,22.

Как и прежде, рейтинг влияния глав возглавляют Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Андрей Воробьев (Московская область) и Алексей Дюмин (Тульская область).

По словам генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, в число факторов, повлиявших на уровень влияния глав регионов в мае 2020 года, вошли подготовка к Единому дню голосования, осуществление мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, реализация инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Отметим, что экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Им предлагается оценить по шкале от 1 до 10 влияние глав субъектов РФ на федеральном уровне (в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите). Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 1033 человека
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