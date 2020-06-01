Политика

67,5% россиян доверяют Путину — ВЦИОМ

67,5% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. 62,3% одобряют его работу. Такие данные следуют из опубликованных ВЦИОМ рейтингов доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 25 по 31 мая составил 62,3% и находится в рамках сформировавшегося в последние недели коридора значений. Оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 38,5% и 36,2% соответственно, сообщается на сайте ВЦИОМ.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 67,5% респондентов, Михаилу Мишустину – 51,1%, Владимиру Жириновскому – 33,3%, Геннадию Зюганову – 30,4%, Сергею Миронову – 26,8% опрошенных.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 27,6%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в мае, занимают Сергей Шойгу (13%) и Михаил Мишустин (10,6%).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 25 по 31 мая составил 33,4%, КПРФ – 14,2%, ЛДПР – 11%, «Справедливой России» – 5,9%.