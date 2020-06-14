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Политика

Региональное отделение ЛДПР готово к выборам в муниципалитетах - Антон Минаков

18.06.2020 15:00|ПсковКомментариев: 0

Региональное отделение партии ЛДПР готово к выборам в муниципалитетах. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

В ходе беседы он сообщил, что у партии нет возможности покрыть 100% вакансий, но, по его мнению, более половины вакансий будет закрыто. Антон Минаков отметил, что региональная ЛДПР нацелена на качество, а не на количество.

«Это будут местные жители, которые пользуются уважением и авторитетом, которые состоят в партии не первый год, которые пройдут все требования по отбору», - сказал Антон Минаков. 

Также гость студии подчеркнул, что требований к кандидатам у ЛДПР достаточно — например, обязательное высшее образование, отсутствие судимостей, не представители бизнеса. 

Вопрос о выдвижении кандидатов - это вопрос коллегиальный, отметил Антон Минаков. «Вопрос поднимается на региональной конференции. На данный момент региональная конференция еще не прошла, кандидаты не выдвинуты, пока непонятно, пройдут ли выборы в единый день голосования или будут перенесены», - рассказал депутат. 

«ЛДПР делает ставку на молодежь. Мы сейчас являемся самой молодой партией не только в России, но и в Европе», - уточнил Антон Минаков.

Он заявил, что партия будет бороться за второе место по количеству избранных депутатов на муниципальных выборах.

Теги: #ЛДПР #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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