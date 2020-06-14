Политика

ЛДПР поддерживает поправку о децентрализации власти - Антон Минаков

Основная поправка в Конституцию РФ - убрать из закона о президентских сроках слово «подряд».Такое мнение высказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

«Президент не может быть на посту более двух сроков подряд. Чтобы не было такого, что президент отработал два срока, потом избрался другой президент, а потом предыдущий вернулся. Об этом ЛДПР и Владимир Жириновский заявляли уже много раз с трибуны Госдумы», - отметил Антон Минаков.

Кроме того, ЛДПР, безусловно, поддерживает поправку о «децентрализации власти, которая передает полномочия Госдуме по избранию кабинета министров и правительства России».

Также в ходе эфира Антон Минаков обозначил, что у него вызывает вопросы тот факт, что голосование происходит за пакет поправок, а не за каждую поправку отдельно.

При этом Антон Минаков сообщил, что планирует пойти на избирательный участок голосовать по поправкам в Конституцию.