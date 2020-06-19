Политика

Политическая окраска в гордуме выходит на первый план только во время выборов — Юлия Пожидаева

«Политическая окраска в Псковской городской Думе выходит на первый план только во время выборов», - сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове депутат гордумы от фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева, комментируя законотворческую деятельность эсеров в городском парламенте и реакцию на их инициативы со стороны остальных депутатов.

«Фракция "Справедливая Россия" является лидером по числу законодательных инициатив, внесенных в гордуму. Наш политический лидер Олег Брячак внес закон о региональном маткапитале, где предложил выплачивать за второго и последующего детей 100 тысяч рублей. Также им были внесены законопроекты об эвакуации транспортных средств, добровольчестве, патриотическом воспитании детей, о ремонте общедомового имущества за счет средств Фонда капремонта, - перечислила Юлия Пожидаева. - Отрадно, что депутаты не смотрят на партийную принадлежность, когда понимают, что это будет полезно для жителей Пскова, и инициативы Олега Брячака поддерживают».

«Политическая окраска в гордуме выходит на первый план только во время выборов. Все остальное время свою работу гордума направляет на то, чтобы псковичам было комфортно жить в своем городе», - отметила она.

Также депутат положительно оценила работу Елены Полонской в должности главы города. «Хоть она и не так долго работает в должности, ей много чего удалось сделать. Самое главное — у нее получается объединять депутатов и работать конструктивно на благо города», - подчеркнула Юлия Пожидаева.