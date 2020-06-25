Политика

«Собственной персоной» с Еленой Бибиковой. ВИДЕО

Сегодня, 26 июня, гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, о государственной социальной политике и мерах поддержки, которые огласил 23 июня президент России Владимир Путин, а также обсудила пенсионные новшества в стране.