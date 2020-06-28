Политика

Елена Полонская ответила на претензию о «политизации» Псковской городской Думы

Глава Пскова Елена Полонская прокомментировала прозвучавшую в ходе сегодняшней сессии претензию о «политизации» Псковской городской Думы от некоторых депутатов - представителей оппозиционных партий.

«Помимо того, что я глава города, я еще руковожу городским отделением партии «Единая Россия». Депутатский корпус Псковской городской Думы представлен различными политическими фракциями, со всеми стараемся прийти к конструктивному сотрудничеству. Они мои коллеги по городской Думе, которые, также как и я, работают на благо жителей города, и в то же время являются и моими политическими оппонентами», - цитирует слова главы города пресс-служба ОМСУ.

«Команда партии «Единая Россия» - это очень сильная и сплоченная команда, которая уверенно, четко работает, эта команда способна решать любые задачи. Это партия, курс которой поддерживает наш президент Владимир Владимирович Путин! Я горжусь, что являюсь частью этой команды. Я горжусь, что работаю в команде и под руководством губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, который является членом партии «Единая Россия», под руководством одного из лидеров партии «Единая Россия», нашего сенатора Андрея Анатольевича Турчака, с региональным Секретарем Партии «Единая Россия», депутатом Государственной Думы Александром Николаевичем Козловским и в тесном ежедневном сотрудничестве с Главой Администрации Пскова Александром Николаевичем Братчиковым. Я горжусь, что работаю вместе с тысячами партийцев в городе Пскове и ради благополучия сотен тысяч жителей нашего города. Именно наша команда в непростое время, время испытания пандемией новой коронавирусной инфекции не осталась в стороне и провела огромную работу, оказавшись на передовой», - заявила Елена Полонская.

По ее словам, именно «Единая Россия» с первых дней пандемии начала оказывать поддержку жителям, решать возникающие вопросы дистанционно, волонтеры и депутаты «Единой России» лично развозили продуктовые наборы, дежурили на «горячей линии», раздавали защитные маски.

«Наши партийцы добывали маски, когда их не было нигде. Секретарь Генерального Совета партии Андрей Турчак передал в Псков для борьбы с коронавирусной инфекцией два легковых автомобиля - псковской городской поликлинике и Псковской городской больнице, передал больше сотни тысяч масок. Александр Козловский из своих собственных средств приобрел 5 холодильников для псковских больниц, для того чтобы обеспечить быт коронавирусных больных, закупил больше сотни тысяч масок из своих средств жителям тогда, когда этого нигде не было. Партийцы поддерживали жителей в момент пандемии, партийцы перечисляли свои собственные средства, чтобы помочь другим людям, чтобы справиться с коронавирусной инфекцией. Представители оппозиционных партий, к сожалению, остались в стороне. В течение трех месяцев их было не видно и не слышно», - отметила глава Пскова.

Она добавила, что через год состоятся выборы в Псковское областное Собрание депутатов. «У регионального отделения партии «Единая Россия» один из самых высоких рейтингов доверия людей по стране. Это означает, что жители Псковской области оценили нашу помощь, оценили наши труд и усилия, поняли, что на нас можно рассчитывать. Мы этим гордимся. А оппозиционным партиям в свою очередь необходимо нарабатывать свои политические «очки», - высказалась Елена Полонская.

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Она назвала сегодняшние прения на отчете главы города своеобразной отправной точкой отсчета начала подготовительной работы этих выборов.