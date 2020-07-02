Политика

Андрей Турчак: Нам предстоит большая работа по реализации новых положений Конституции

Вся процедура внесения изменений в Конституцию РФ была максимально демократичной и открытой - от обсуждений на рабочей группе, в Госдуме, в региональных парламентах до самого голосования. Такое мнение озвучил секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает партийный Telegram-канал.

«Для «Единой России» не стоял вопрос как голосовать. Мы поддерживаем нашего лидера и считаем крайне важной каждую поправку в основной закон. Сейчас нам всем предстоит большая работа по реализации новых положений Конституции, их законодательное оформление. Это приоритет для «Единой России», - подчеркнул он.

Напомним, за поправки в Конституцию Российской Федерации в Псковской области проголосовали 78,69% пришедших на участки жителей Псковской области, против высказались — 20,59%. Такие предварительные итоги общероссийского голосования озвучила Избирательная комиссия Псковской области после обработки 100% протоколов.