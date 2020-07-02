Политика

Александр Козловский прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский прокомментировал итоги общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию.

«Могу с уверенностью сказать, что абсолютное большинство жителей Псковской области поддержали предложения нашего Президента Владимира Путина и Правительства РФ», - сказал Александр Козловский. При этом он подчеркнул, что по одобрению поправок в Конституцию Псковская область среди регионов СЗФО занимает высокое место.

Александр Козловский отметил, что предстоит большая работа по реализации одобренных гражданами поправок в Конституцию России.

«Уровень поддержки граждан, членов и сторонников партии «Единая Россия» нашего Президента один из самых высоких на Северо-Западе. Более того, мы - среди лучших по стране. Все это говорит, что жители Псковской области - на стороне еще более активного развития социально-ориентированного, патриотического и духовного государства», - констатировал Александр Козловский.

«Безусловно, свою роль в процессе голосования сыграла пандемия коронавирусной инфекции, и я благодарю всех, кто пришел на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение по предложенным поправкам. Теперь нам предстоит большая работа по реализации одобренных гражданами поправок в федеральном законодательстве, и все наши силы будут направлены на осуществление поддержанных инициатив», - подытожил секретарь регионального отделения «Единой России».

Напомним, в Псковской области за поправки в Конституцию проголосовали более 78,6% избирателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. Граждане могли голосовать в течение семи дней, начиная с 25 июня. Голосование должно было состояться 22 апреля, но дату перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.