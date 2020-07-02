Александр Котов: Я не сторонник увеличения полномочий регионального парламента

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил, что не является сторонником увеличения роли законодательного органа на региональном уровне.

«Я уже неоднократно говорил, что считаю, что полномочий у Псковского областного Собрания депутатов достаточно. Говорилось, что парламенту можно было передать полномочия по назначению заместителей губернатора. На мой взгляд, это неправильно, потому что заместители губернатора - это все-таки зона ответственности главы региона, поскольку это его команда. А у нас есть полномочия заслушать отчет губернатора о работе администрации, что мы и делаем ежегодно, задать соответствующие вопросы, в рамках парламентского контроля проследить за работой исполнительных органов власти, внести законодательную инициативу», - пояснил он.