Политика

Путин объяснил значение поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», - цитирует российского лидера РИА Новости.

Отвечая на вопрос, повторения каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, Путин напомнил, что после революции 1917 года в России шла дискуссия, «как восстанавливать государственность», и в союзном договоре 1922 года «был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства».

«Ленин носился с этой идеей еще с 1908-1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах - вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее», - сказал Путин.

Президент отметил, что Иосиф Сталин придерживался другой точки зрения - он «говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии».

«Никакого выхода из состава Советского Союза будущего не предусматривалось. Но, в конечном итоге, была реализована ленинская идея и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года», — добавил российский лидер.

Потом же, по его словам, эти положения «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза».

В результате республика, вошедшая в состав СССР и получившая «в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», могла выйти из состава Союза не «с чем пришла», а забрав «подарки от русского народа».

«Ведь ничего этого не было прописано», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ страны и с невозможностью отторжения ее территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. Путин также отметил, что в Конституции есть «и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом».

«С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано, скажем, решения судебных международных инстанций, зарубежных, не могут противоречить Конституции Российской Федерации», — пояснил глава государства.