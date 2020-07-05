Политика

Выборы в Псковской области стали чище — Олег Брячак

Выборы в Псковской области стали чище. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат городской Думы, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак.

По его наблюдениям, политическая активность игроков в последнее время снизилась, и давно не было «наглых беспредельных фальсификаций и «черных технологий». «На выборах в гордуму 2017 года они использовались по полной программе. Многие помнят, как город был украшен листовками с моими портретами в разных карикатурных вариациях. Я уже не обращаю внимание на это, думаю, и граждане тоже на этот бред, на эту «желтую прессу», не обращают внимания», - отметил Олег Брячак. В то время, по его словам, «было понятно, что власть и оппозиция зарубились, и пошли «черные технологии». Сам депутат нормально воспринимает такие проявления в нынешних политических реалиях, если дело не доходит до нарушений в уголовной плоскости.

В целом, депутат прогнозирует, что «многие партии сейчас будут набирать очки на критике». «Я считаю, любая критика должна быть подкреплена фактами, и если ты говоришь о нарушениях, покажи их. А говорить голословно, я считаю, - это несерьезно», - заключил он.