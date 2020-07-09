Политика

Глава Гдовского района Юрий Павлов стал членом партии «Единая Россия»

Глава Гдовского района Юрий Павлов, бывший сторонник партии «Яблоко» стал членом партии «Единая Россия». Эту информацию в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) озвучил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Ранее, комментируя намерение Михаила Шауркина, избранного в сентябре 2019 года на пост главы Дновского района от партии «Яблоко», вступить в ряды сторонников «Единой России», Юрий Павлов отметил, что понимает решение коллеги.

«Однопартийная система все равно у нас существует, все финансовые ресурсы все равно идут в зависимости от партии», - отметил тогда глава Гдовского района.