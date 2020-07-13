Политика

Олег Брячак: Уверен, что Сергей Тарасик станет лучшим главой Печорского района

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак поздравил Сергея Тарасика с избранием на пост главы Печорского района.

«Сергей Николаевич - лучшая кандидатура на пост главы района. Он обладает теми качествами, которые необходимы для хорошего руководителя, является порядочным человеком и, я уверен, что он станет лучшим главой района и принесет ему максимум пользы», - подчеркнул Олег Брячак.

Напомним, досрочные выборы главы Печорского района с 65,50% голосов выиграл кандидат от «Единой России» Сергей Тарасик. Явка на выборы составила 26,96% (4209 человек).