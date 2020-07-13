Политика

Смелости в принятии решений пожелал Александр Козловский Сергею Тарасику

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил Сергея Тарасика с избранием на пост главы Печорского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения партии.

«Эта победа - гарантия доверия людей к нему как к политику и как к человеку. Деятельность на столь высоком посту требует неиссякаемой энергии, полной самоотдачи, высокой компетентности, дальновидности, умения работать в команде. Сергей Николаевич обладает всеми этими качествами, а, значит, они станут отличным подспорьем в выполнении нелегкой работы, которую жители Печорского района ему доверили», - отметил Александр Козловский.

Он пожелал избранному главе района успехов в работе, заверив, что коллеги по партии всегда готовы оказать ему помощь и поддержку.

«Наша общая цель - благополучие жителей Псковской области. Она масштабна и требует каждодневной серьезной работы. Партия "Единая Россия" всегда готова оказать помощь и поддержку в ее достижении. От всей души желаю Сергею Николаевичу смелости в принятии решений, интересных проектов и успехов в осуществлении планов на благо жителей Печорского района», - сказал Александр Козловский.

Напомним, досрочные выборы главы Печорского района с 65,50% голосов выиграл кандидат от «Единой России» Сергей Тарасик. Явка на выборы составила 26,96%, в голосовании приняли участие 4209 избирателей.