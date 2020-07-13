Политика

Губернатор Ведерников поблагодарил псковских депутатов за активную работу

Губернатор Михаил Ведерников выразил благодарность депутатам Псковского областного Собрания. Соответствующее заявление опубликовано в инстаграм-аккаунте главы региона.

«Перед уходом на каникулы депутаты областного Собрания провели очень насыщенную сессию, на которой приняли ряд принципиально важных законопроектов для нашей области, - отметил Михаил Ведерников. - В совокупности они затрагивают каждого жителя Псковской области».

В числе основных решений регионального парламента губернатор назвал внесение поправок в закон об областном бюджете (за счет поступлений из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ доходы региона увеличены на 3,7 млрд рублей), корректировку «Закона о тишине», внесение в Избирательный кодекс нормы о возможности голосования по почте и посредством дистанционного электронного голосования, а также ряд других.

Смотрите также Александр Котов: Дополнительные средства бюджета идут на решение самых насущных проблем

«Искренне благодарю депутатов Псковского областного Собрания за активную и результативную работу», - заключил губернатор.