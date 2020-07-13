Политика

В Госдуме одобрили поправки о проведении голосования в течение трех дней

Комитет Государственной думы по контролю и регламенту поддержал во втором чтении поправки, направленные на возможность проведения голосования в течение трех дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгу Савастьянову («Единая Россия»).

«Изменение связано с тремя днями голосования. Если такое решение принимается соответствующей избирательной комиссией, то тогда не разрешается проводить досрочное голосование и голосование по открепительным талонам», - сказала Савастьянова.

Соответствующие поправки были внесены в законопроект, связанный с формированием избирательных комиссий и позволяющий партиям отзывать из них своих представителей. В избирательное законодательство также предлагается внести корреспондирующие поправки, отметила она. Однако новые нормы не коснутся единого дня голосования 13 сентября, подчеркнула Савастьянова. Так, отметила она, новые нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов и референдумов, назначенных после дня вступления в силу закона.

Ольга Савастьянова также сообщила, что комитет поддержал во втором чтении поправки, направленные на возможность организации голосования вне помещений в ходе выборов и референдумов.

«В ходе выборов и референдумов могут использоваться дополнительные возможности - то есть голосование вне помещения, на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования. Это может касаться придомовых территорий, территорий общего пользования, и голосования групп избирателей, а также участников референдума, которые проживают либо находятся в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено", - сказала Савастьянова.

По ее словам, законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании 15 июля.

Возможность голосования вне помещений была предусмотрена в ходе проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК РФ, вне помещения проголосовали свыше 23 млн россиян, что составляет около 30% от общего числа участников.