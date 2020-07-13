Политика

Многодневные выборы в России будут проводить без досрочного голосования

Досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней. Это следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство, сообщает РИА Новости.

Ранее, как рассказал зампред комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, профильный комитет Госдумы одобрил поправки о распространении практики трехдневного голосования на выборах. Изменения, по его словам, вносятся к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступал занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.

Согласно действующему законодательству, возможность проголосовать досрочно должна быть предоставлена избирателю, который в день голосования или референдума по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту жительства и не сможет прибыть на избирательный участок, к которому он прикреплен.

«В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование, предусмотренное пунктом 2 статьи 65 настоящего федерального закона, не проводится», - говорится в поправке.