Политика

«Двое на одного» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО

Сегодня, 15 июля, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг.

Ведущие эфира - Александр Савенко и Константин Калиниченко - обсудили с ним общественно-политическую ситуацию в стране и Псковской области, проблемы и планы регионального отделения «Яблока», действия демократической оппозиции в современных условиях и другие актуальные темы.