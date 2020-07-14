Политика

Антон Минаков: ЛДПР защищает не свой кошелек, а интересы граждан

«ЛДПР, в отличие от коммерсантов, которые находятся у власти, защищает не свой кошелек, а интересы граждан», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков, рассказывая о планах псковских либерал-демократов на сентябрьские выборы.

Напомним, на 57-й внеочередной конференции делегаты псковского регионального отделения ЛДПР выдвинули кандидатов от партии на сентябрьские муниципальные выборы. Так, кандидатом на выборы главы Себежского района избран Алексей Харлашин - координатор себежского отделения партии, индивидуальный предприниматель из Идрицы. Пять лет назад он уже принимал участие в выборах главы района и занял второе место, набрав 20,77% голосов.

Антон Минаков подчеркнул, что «Себежский район приграничный, имеет свою таможню, транспортные хабы, и там есть у определенных людей финансовые интересы». «Коммерсанты и бизнесмены, которые находятся у власти, защищают, в первую очередь, свой кошелек. У нас такого интереса нет. Мы, в первую очередь, будем отстаивать интересы избирателей. Мы боремся не за финансовые интересы, а за интересы граждан, и в этом главное отличие ЛДПР», - подчеркнул Антон Минаков.

Между тем координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артем Васильев пояснил, что в этот раз либерал-демократов «удалось закрыть 106 из 114 избирательных кампаний, что довольно хорошо». «По вакансиям сам процесс был сложноват - в условиях пандемии сложно было работать с населением и искать кандидатуры, но работа проведена большая», - сказал он.