Политика

Фракция ЛДПР готова покинуть областное Собрание, если поступит распоряжение — Антон Минаков

Фракция ЛДПР готова покинуть Псковское областное Собрание, если будет соответствующее распоряжение от партийного руководства. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Антон Минаков, комментируя ситуацию в Хабаровском крае, связанную с задержанием губернатора Сергея Фургала.

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Напомним, его арест спровоцировал волну массовых митингов, а лидер партии Владимир Жириновский пригрозил, что фракция ЛДПР в знак протеста может уйти из Госдумы.

«Можем вспомнить события двухлетней давности, когда губернатором Хабаровского края стал человек не от Кремля, а в областном собрании Хабаровска из 36 представленных депутатов 30 — от ЛДПР. Мы просто выдавили оттуда «Единую Россию» как класс, их там нет. А дальше началась работа Фургала, человека не от Кремля. И что он сделал буквально за два года? Сократил расходы на содержание правительства Хабаровского края более чем на 1 млрд рублей, начал упразднять министерства, в 2019 году он увеличил доходы бюджета на 11 млрд рублей. Средняя зарплата в Хабаровском крае поднялась до 49 тысяч рублей. Он улучшил авиасообщение с отдаленными районами края, сделал бесплатным детское питание, сократив чиновничьи зарплаты», - перечислил Антон Минаков, заметив, что своими действиями Фургал показал себя как эффективный управленец.

По мнению Минакова, именно успехи «некремлевского» губернатора и популярность, которую он снискал, отчасти послужили причиной его задержания.

«Мы видим, что в Хабаровском крае митинги под лозунгом "Верните нам нашего губернатора, которого мы выбрали!" собирают по 40 тысяч человек. С его победой на губернаторских выборах началась "хабаровизация" страны, когда люди устали от "Единой России", от постоянного правительства, когда нет смены власти, и, мы надеемся, что эта тенденция пойдет по стране. Мы будем выдавливать "Единую Россию"», - пообещал Антон Минаков.

Также он прокомментировал заявление лидера партии Владимира Жириновского о том, что фракция ЛДПР в знак протеста покинет Госдуму, сказав, что, если будет такое распоряжение, то псковские либерал-демократы готовы это сделать на уровне Псковского областного Собрания. «У нас не так много осталось инструментов для проявления акта протеста. Если такое указание будет, я уверен, что почти все региональные отделения будут готовы на это пойти. Но пока такого решения не было», - сказал гость студии.